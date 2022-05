En Ukraine : L’élan patriotique s’exprime aussi en tatouages

Depuis le début de l’invasion russe, les demandes de tatouages, notamment patriotiques, explosent en Ukraine. Au festival «Art Weapon» à Kiev, ils sont des dizaines à être venus se faire tatouer.

Pour l’actrice et musicienne Maroussia Ionova, 27 ans, son nouveau tatouage – qui dit simplement «Kiev» – sert à rappeler le moment où elle a fui sa maison au début de la guerre, et la vague d’émotions qu’elle a traversée depuis. «C’est pour ça que j’ai décidé de me tatouer le nom de ma ville préférée», explique la jeune femme, qui peine à décrire «le niveau d’émotions» ressenti depuis deux mois et demi.