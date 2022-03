Procès en France : Lelandais a noué une liaison pendant sa détention

Nordahl Lelandais a évoqué mercredi devant la cour d'assises de l'Isère sa vie en détention. Une femme lui a versé plus de 10 000 euros.

«Je suis déconstruit et j'essaie de me reconstruire, d'avancer, j'essaie de comprendre, je ne veux plus être la personne que j'étais avant», a-t-il déclaré lors de son examen de personnalité. «Je lis beaucoup sur l'enseignement du Dharma, le bouddhisme. Ça peut paraître anodin, ça apprend à comprendre ou du moins à accepter ses colères», a poursuivi l'ancien maître-chien de 38 ans, jugé depuis lundi pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys de Araujo, 8 ans, dans la nuit du 26 au 27 août 2017.