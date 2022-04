Vote au Luxembourg - «L’élection française nous concerne, même à l’étranger»

La circulation était quelque peu engorgée autour du rond-point Serra dimanche vers 9h30. Cette activité matinale était liée à l’élection présidentielle française, pour la première fois organisée à Luxexpo The Box où étaient invitées 28 000 personnes. Des policiers sont d’ailleurs rapidement apparus pour réguler le trafic. Hormis une circulation ralentie pour entrer sur le parking, le vote était très fluide. «L’organisation est incroyable, je me demande si l’on est en train de devenir allemand!», rit Olivier, 56 ans, employé dans la finance, qui vote systématiquement pour les élections luxembourgeoises et françaises.

Différentes motivations

Les votes se basent sur des considérations diverses. «Tout ce qui concerne les affaires étrangères et la construction européenne est plus important pour les résidents de l’étranger», estime Thomas, 24 ans. Comme motivation à son vote, qu’elle garde secret, Isabelle cite «la guerre en Ukraine, la flambée des prix et l’incertitude pour nos enfants». Maurice veut «un président fort dans le contexte actuel» et évoque «le social» comme premier thème. «Quand on voit la montée des extrêmes, on se dit qu’il faut voter dès le premier tour», lance Guillaume, 40 ans, venu avec sa petite fille. Il estime que la France «devrait faire comme le Luxembourg et rendre le vote obligatoire».