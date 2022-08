E-sport : L’élite de «Fortnite» à Riyad pour un tournoi à 2 millions de dollars 

L’Arabie saoudite a accueilli ce week-end à Riyad l’un des plus gros tournois «Fortnite» en présentiel depuis la Coupe du monde de 2019, avec pas moins de 2 millions de dollars en jeu. Composé d’une compétition standard et d’une compétition sans construction, l’événement s’est déroulé dans le cadre du Gamers8 Festival et a réuni 44 duos internationaux.

Parterre de stars

Vendredi, le Danois Anas et le Britannique Pinq ont remporté le tournoi Zero Build, avec 320 points au total, tandis que l’Américain EpikWhale et le Russe Malibuca se sont adjugé dimanche le tournoi battle royale avec 359 points. Seul Suisse parmi les joueurs présents, Swillium a terminé respectivement à la 14e et à la 15e place aux côtés de son coéquipier allemand LeTsHe. Organisé par la fédération saoudienne d’e-sport, le Gamers8 Festival se poursuit durant le mois d’août, avec des LAN de «Rainbow Six Siege» et «PUBG».