Guerre en Ukraine : L’élite russe comploterait pour assassiner Poutine

Selon les renseignements ukrainiens, d’influents Russes cherchent à écarter le président du pouvoir le plus vite possible. Quitte à recourir à une méthode radicale.

Le but de ces «membres influents de l’élite russe» serait de chasser le président russe du pouvoir le plus vite possible et de restaurer les liens économiques de la Russie avec l’Occident. Les pertes essuyées par les forces tchétchènes au nord de l’Ukraine auraient agi comme un signal d’alarme. Selon les renseignements ukrainiens, le successeur de Poutine serait déjà tout trouvé: il s’agirait d’Alexandre Bortnikov, l’actuel directeur des services secrets russes (FSB). Les deux hommes auraient eu des désaccords sur la situation en Ukraine et Bortnikov aurait «perdu les faveurs» de son ami de longue date.