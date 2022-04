Union européenne : Le Luxembourg dénonce «les atrocités commises par l'armée russe»

LUXEMBOURG – Bruxelles veut bannir le charbon russe, alors que les ministres des Finances de l'Union ont discuté des sanctions à Luxembourg, lundi et mardi.

Les quatre trains de sanctions européennes contre Moscou depuis février «ont frappé fort et limité les options politiques et économiques du Kremlin», mais après la découverte d'un grand nombre de corps dans la région de Kiev, «il faut clairement accroître encore notre pression», a estimé la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen, dans une vidéo postée en ligne.

La Commission souhaite également que les bateaux contrôlés ou opérés par des entités ou individus russes soient interdits dans les ports européens, avec des «exemptions couvrant des produits essentiels, notamment agricoles et alimentaires, l'aide humanitaire ainsi que le secteur de l'énergie». La Commission propose en outre d'interdire dans l'UE les opérateurs de transport routier russes et bélarusses, afin de «limiter considérablement les possibilités pour l'industrie russe de se procurer des composants essentiels», a indiqué Mme von der Leyen.

Interdire les exportations d'alcool russe

Bruxelles entend aussi interdire pour 10 milliards d'euros d'exportations d'équipements et composants industriels cruciaux vers la Russie, comme les semi-conducteurs avancés ou les ordinateurs quantiques. L'exécutif européen veut également élargir la liste des produits russes interdits d'importation dans l'UE, «du bois au ciment et des fruits de mer à l'alcool», afin de «stopper le flux d'argent de la Russie et de ses oligarques», pour une valeur estimée de 5,5 milliards d'euros par an. Le blocage des entreprises russes aux marchés publics dans l'UE est aussi proposé.