En vente sur Internet : L’émergence de taser-GSM inquiète

De nombreuses annonces pour des téléphones «portables choqueurs» électriques fleurissent sur Internet, ce qui inquiète fortement les forces de l’ordre.

Ce qui inquiète surtout les autorités, c’est l’impossibilité de confisquer l'arme qui peut prendre différents aspects. Il devient alors difficile de faire la différence entre un taser et un simple téléphone. Comme toute arme dissimulée, il est difficile d’en prévoir les usages : il suffirait qu’une situation dégénère et les gens pourraient être agressés et blessés. D'après l'Express, les armuriers français ne veulent pas se prononcer sur le sujet. L'un d'eux aurait déclaré à la presse qu'il ne commercialisait plus ces téléphones taser car «ils ne sont pas assez puissants». Pourtant ces armes peuvent être potentiellement mortelles en fonction de l’ampérage de l’appareil.