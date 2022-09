Documentaire : L’Emmy 2022 du meilleur narrateur pour Barack Obama

Après avoir quitté leurs fonctions en 2017, Barack Obama et sa femme Michelle ont chacun écrit des mémoires à succès et, en plus de leur fondation à but non lucratif, ont créé une société de production qui a signé un contrat avec Netflix d’une valeur estimée à des dizaines de millions de dollars. Le premier documentaire de leur société, «American Factory», a remporté l’Oscar du meilleur long métrage documentaire et un Emmy pour la réalisation, mais les prix ont été décernés aux cinéastes et non aux Obama eux-mêmes. Le successeur de Barack Obama à la présidence, Donald Trump, n’a pas remporté d’Emmy pour son émission de télé-réalité «The Apprentice», même s’il a été nominé deux fois.