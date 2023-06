JPEE 2023: Lena Bidoli et Liam Carroll nommés porte-drapeaux

Les Jeux des petits États d'Europe (JPEE) se termineront ce samedi soir avec la cérémonie de clotûre aux portes de La Valette, la capitale de Malte. Et ce seront la tireuse Lena Bidoli et le rugbyman Liam Carroll qui porteront le drapeau du Luxembourg lors du défilé des nations.

À la cérémonie d'ouverture, le drapeau luxembourgeois était porté par la basketteuse Nadia Mossong et le pongiste Eric Glod. Ils ont tous les deux brillé cette semaine puisque Mossong a été sacrée en basket 3x3 dans une équipe qui a écrasé le tournoi et que Glod a décroché une médaille d'or (en double) et deux d'argent (par équipes et en individuel).