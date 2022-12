E-Sport: Lena Rocca, une pionnière de l'e-sport au Luxembourg

L'étudiante en master de biologie à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, a sauté sur l'occasion lorsqu'elle a appris que la Fédération luxembourgeoise d'e-sport (LESF) était à la recherche de joueurs disponibles deux semaines pour un tournoi tous frais payés à Bali. «Je me suis demandé si c'était une blague, mais j'ai quand même postulé», détaille l'étudiante originaire d'Itzig, qui n'avait qu'un seul cours sur cette période.

«Ça fait bizarre de jouer sur une scène»

Battu par le pays de Galles et par l'Équateur, le Luxembourg a été éliminé prématurément de la compétition. Mais sur l'île indonésienne, l'équipe grand-ducale a pu se confronter au monde professionnel avec des entraînements, des media day et des matches contre des joueurs professionnels. «Ça fait bizarre de jouer sur une scène quand on a l'habitude de le faire dans sa chambre», remarque Lena Rocca, qui s'entraîne en moyenne 20 heures par semaine.