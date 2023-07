France: Léna Situations aux urgences à cause d’un ulcère

Dimanche 23 juillet 2023, Léna Situations a partagé sur Instagram deux photos d’elle à l’hôpital. L’influenceuse française de 25 ans a expliqué avoir été admise aux urgences pour un ulcère. «Je ne pouvais pas faire un documentaire depuis trois semaines sur la création d’une marque (ndlr: Hotel Mahfou), faire la promotion de l’ambition et de la passion sans vous parler des limites de la pression et de la santé», a écrit la youtubeuse.

«La vie ces derniers mois a été très étrange et imprévue, j’ai été hospitalisée à la suite d’un ulcère qui a été accentué par le stress et l’anxiété. Deux facteurs déjà bien présents dans ma vie depuis des années, mais qui ont pris une grande place en fin d’année dernière. L’acide dans mon estomac a ensuite touché à mes dents, d’où mes nombreux voyages chez le dentiste», a poursuivi celle qui est régulièrement la cible de critiques .

«Nous ne sommes pas invincibles»

«J’ai pris le temps de faire les examens, de comprendre ce qu’il se passe dans mon corps et de comment je m’en suis retrouvée là. Bien que plusieurs facteurs sont indépendants de ma volonté, je n’avais jamais réellement pris le temps d’écouter mon corps et d’essayer de traduire ses maux», a-t-elle avoué. Elle a conclu en rappelant à ses fans «que nous ne sommes pas invincibles, que notre corps est une machine à chérir et à entretenir».