Allemagne : L’encombrant Gerhard Schröder, proche de Poutine, peut rester au SPD

Le parti social-démocrate va devoir garder dans ses rangs l’ancien chancelier, critiqué pour sa proximité avec Vladimir Poutine et son lobbyisme pour des groupes russes.

Le parti social-démocrate (SPD) va devoir garder dans ses rangs l’ancien chancelier Gerhard Schröder (1998-2005), critiqué pour sa proximité avec Vladimir Poutine et son lobbyisme pour des groupes russes, selon la décision, jeudi, d’une commission d’arbitrage. La demande en appel de plusieurs sections locales du parti de centre-gauche d’expulser celui qui fut chef de l’exécutif allemand de 1998 à 2005 a été rejetée en deuxième instance par une commission d’arbitrage de Hanovre.

«Parfait démocrate»

L’intéressé, âgé de 78 ans, s’est lui félicité de la décision, qu’il a qualifiée auprès du magazine Stern de «juridiquement solide et conséquente au niveau politique». M. Schröder a été sous le feu des critiques depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, le 24 février 2022, pour son manque de distance vis-à-vis du maître du Kremlin et ses activités au sein de groupes énergétiques russes. L’Allemand avait noué au début des années 2000 une amitié avec le président russe, qu’il a qualifié en 2004 de «parfait démocrate». L’ex-dirigeant, mentor de l’actuel chancelier Olaf Scholz, s’est certes résolu en mai à quitter le conseil d’administration de la compagnie pétrolière Rosneft et a dit avoir renoncé à entrer à celui du géant gazier Gazprom.