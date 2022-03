Consommation au Luxembourg : L’énergie «pèse lourd», l'indexation se rapproche

LUXEMBOURG - L’augmentation des prix du gaz et du pétrole devrait déclencher un nouvel index prochainement. L’énergie représente 8% des dépenses des ménages.

Alors que les prix à la pompe n’ont pas fini de grimper et que la facture de gaz s’emballe, les acteurs économiques montent au créneau. L’OGBL a demandé mercredi «un gel des prix de l’énergie, comme en France». Ce poste de dépense représente actuellement «8% de la consommation des ménages, contre 5,9% en 2021 et 6,7% en moyenne sur la période 2016-2020», assure Cathy Schmit, économiste au Statec. La part «pèse donc lourd sur le budget des ménages, bien qu'elle dépassait les 10% de 2012 à 2014».

Le pétrole reste plus utilisé que le gaz (3,6% et 2,1% des dépenses). Pour ce dernier combustible, «la nouveauté est que les cours sur les marchés ne suivent plus la même tendance que ceux du pétrole», reprend Cathy Schmit. «Le prix du gaz a beaucoup augmenté. Or, son prix a un impact sur celui de l’électricité».