États-Unis : L’enfarinage de Kim Kardashian était une mise en scène

Après s’être nettoyée et changée, l’Américaine de 42 ans avait plaisanté sur l’incident. «C’est probablement la chose la plus inattendue, folle et bizarre qui ne me soit jamais arrivée. J’ai dit à ma maquilleuse que je voulais plus de poudre et c’est tout un paquet que j’ai reçu», avait-elle alors confié à E! online.