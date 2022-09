«L’enjeu du procès est de savoir s’il y a légitime défense de la part du policer ou non, a expliqué mardi, à L’essentiel, Philippe Penning, avocat du prévenu. Dans ce cas, il sera acquitté de l’infraction de meurtre qui lui est reprochée. Dans le cas inverse, il risque la perpétuité».

Les faits remontent au 11 avril 2018, à Bonnevoie. Des personnes en terrasse voient une voiture débouler de la rue des Ardennes puis percuter un arbre sur la place Léon XIII. Des coups de feu retentissent. L’automobiliste, qui fonçait, semble-t-il, sur la police, est tué par un agent d’une balle dans la tête. D’après les éléments recueillis depuis, on sait que le policier, âgé alors de 22 ans et qui a depuis changé de métier, avait fait signe au conducteur de s’arrêter. Et que celui-ci a fait mine d’obtempérer puis fait marche arrière avant de foncer vers l'agent.