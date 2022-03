F1 : Lennon et les couleurs de l'Ukraine sur le casque de Vettel

Le pilote allemand (Aston Martin) a pris la piste avec un casque aux couleurs de l'Ukraine, pour protester contre l'invasion russe, lors des second essais de pré-saison de Formule 1 à Bahreïn jeudi.

Le casque blanc, barré de bleu et de jaune, porte également une colombe, le signe «Peace and love», les mots «No war» (Non à la guerre) et les paroles de la chanson «Imagine» de John Lennon.