Collaboration familiale : Lenny Kravitz a travaillé avec sa fille Zoë

L'actrice Zoë Kravitz, chanteuse et mannequin, a travaillé avec son père, Lenny Kravitz, sur une exposition de photos. Elle raconte ses impressions.

«C'est la première fois que je bosse avec mon père sur un projet», a confié Zoë Kravitz, lors du vernissage de l'exposition «Assemblage by Lenny Kravitz for Dom Perignon», à Manhattan, samedi dernier. «Le plus fun était d'organiser une séance photo avec mes potes, réalisée par mon père. Alexander Wang est mon ami d'enfance, Abbey Lee Kershaw ma supercopine de cinéma depuis "Mad Max"... On s'est marrés comme des gamins pour ces photos, car l'idée était d'être le plus créatifs possible en mélangeant fêtes, amis et champagne: un excellent cocktail», a expliqué la chanteuse, actrice et mannequin de 29 ans.