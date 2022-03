Lenny Kravitz sera proche des fans

Lenny a répondu aux questions des journalistes, lundi. L'essentiel y était quand la star a parlé de sa carrière.

Pour annoncer la nouvelle sortie de son premier album «Let Love Rule» (1989) en version bonus et la tournée européenne qui l'emmènera le 24 mai au Galaxie d'Amnéville, Lenny Kravitz s'est présenté devant une centaine de journalistes, lundi, à Aubervilliers, près de Paris.

Le rockeur de 44 ans y a bien prouvé que son image de star détendue, charmante et avec une pincée d'humour est bel et bien fondée. Aucune question ne lui fait perdre son sang-froid. À propos de sa réputation d'homme le plus sexy de la planète? Kravitz fait semblant de n'être au courant de rien: «Ce n'est pas un sujet sur lequel je réfléchis. Mais merci pour le compliment!». Et a-t-il trouvé l'amour de sa vie? Celui qui avait révélé l'année dernière être prêt à se marier n'a pas envie d'aborder le sujet: «On en reparlera plus tard», se contente-t-il de répondre.

«Je suis toujours resté moi-même»

Côté musique, l'artiste s'est de nouveau plongé dans les anciens enregistrements de «Let Love Rule», l'album qui l'a fait connaître il y a vingt ans et qui ressortira le 21avril: «Pour moi, ça sent toujours le frais. Je me souviens des gens, de l’odeur, de l’ambiance à cette époque». Sa vie privée a changé tout au long de sa carrière: «Mais je suis toujours resté moi-même».

Aux fans, il promet de devenir plus actif sur Internet: «Il est vrai que je disparais parfois». Pour prendre du recul, Kravitz était parti à la montagne, au Brésil, où il a passé du temps avec des gens qui ne le connaissaient pas. «Cette vie me tente beaucoup. Mais je vais essayer aussi d'être plus accessible pour mes fans».

Ce que Lenny Kravitz a dit sur…

… son succès et ses vingt ans de carrière:

«Au début, je n’avais aucune idée jusqu’où je pourrais aller. La première chose que j’ai achetée était une petite maison aux Bahamas pour ma famille. Je me suis dit qu’importe ce qu’il pouvait arriver, j’aurais au moins un endroit pour vivre».

… son premier album «Let Love Rule» qui l’a fait connaître et qui sortira de nouveau le 21 avril dans une version bonus:

«Ce retour en arrière était intéressant. J’ai dû écouter de nouveau tous les anciens enregistrements. Pour moi, ça sent toujours le frais. Je me souviens des gens, de l’odeur, de l’ambiance à cette époque. Mon but principal était de pouvoir jouer cette musique encore dans vingt ans. J’ai toujours enregistré ma musique d’une façon organique et intemporelle. Je suis encore aujourd’hui très content du résultat».

… sa tournée dont 24 des 55 concerts auront lieu en France:

«Il y a des années, j’ai joué beaucoup de concerts dans de petites villes. À la fin de la dernière tournée, j’ai dit à mon producteur que j’avaisà nouveau envie de faire ça. Je veux jouer plus en province. Et c’est ce que je vais également faire dans d’autres pays lors de mes prochaines tournées».

… Nicolas Sarkozy qui lui a envoyé une lettre louant son dernier album:

«Ce qui m’a montré qu’il a dit la vérité c’est qu’il a mentionné dans la lettre ce qu'il aime particulièrement dans certaines chansons. Il était très précis. Je me suis alors dit qu’il avait vraiment bien écouté l'album!».

… «Guitar Hero», jeu vidéo où une chanson de lui a été utilisée:

«Je l'ai joué une fois. C'était horrible. Il est plus facile de jouer de la guitare que de jouer à ce jeu vidéo».

Kerstin Smirr