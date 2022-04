Tir mortel d’Alec Baldwin : L’enquête «touche à sa fin» selon la police

L’enquête judiciaire sur la mort d’une cinéaste, mortellement blessée sur le tournage du western «Rust» par un revolver que manipulait Alec Baldwin, est proche d'être bouclée, selon le shérif du comté de Santa Fe.

Selon Adan Mendoza, le shérif du comté de Santa Fe (Nouveau-Mexique) où s’est déroulé le drame, le 21 octobre dernier, ce n’est désormais plus qu’une question de «semaines». Les enquêteurs attendent notamment le rapport balistique du FBI, la police fédérale chargée d’analyser la balle mortelle et le revolver l’ayant tirée, ainsi que toutes les conclusions de l’autopsie, a-t-il expliqué à la télévision ABC. Le shérif Mendoza a fait cette annonce alors que ses services viennent de rendre publics les nombreux éléments récoltés par les policiers au cours des six derniers mois, dont des vidéos, des photos et plus de 200 pages de dépositions.