Football: Lens s'impose et revient à trois points du PSG

Déjà défaits par Rennes (2-0) lors de la journée précédente, les Parisiens se sont inclinés sur un but de Bradley Barcola (56e), alors qu'en première mi-temps le Lyonnais Alexandre Lacazette a manqué un penalty (39e). Paris n'a plus que six points d'avance sur Lens (2e), qu'il recevra le 15 avril, et sur l'OM (3e). Lyon est 9e.