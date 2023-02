Ava Max : Célibataire, «j'ai découvert que je suis plus forte seule»

Dans l’entraînant album «Diamonds and Dancefloors», la pop star Ava Max est touchante de sincérité.

Fini la Max Cut, Ava Max arbore une nouvelle coiffure en 2023. Marilyn Hue

La galette la plus attendue de ce début d’année 2023 est sortie. Et elle ne déçoit pas. Avec ses rythmes électroniques mélangés à des sonorités des années 1980, les titres de «Diamonds and Dancefloors», 2e album d’Ava Max après «Heaven & Hell» paru en 2020, sont parfaitement formatés pour séduire une très large audience, qui va des amateurs de pop actuelle jusqu’aux fans de Madonna.

Du côté des textes, coécrits avec des paroliers renommés ayant travaillé avec Miley Cyrus, Little Mix, Adele, Camila Cabello ou encore Lizzo, l’Américaine de 28 ans se livre comme jamais jusqu’alors. Il faut dire qu’elle a connu des montagnes russes sentimentales lors de la conception de son disque. Elle l’a commencé heureuse en couple et l’a enregistré célibataire. «Durant le processus de création, mon cœur s’est brisé et mes paroles sont devenues vraiment tristes, mais je voulais toujours faire de la musique pour danser, alors j’ai pensé que je combinerais les deux», s’est-elle souvenue pour People.

Ava Max, qui révèle dans «Hold Up (Wait a Minute)» qu’elle a été trompée, a transformé la souffrance de sa rupture en énergie pour avancer. «J’ai découvert que je suis plus forte seule, découvert qu’il était possible de balayer les souvenirs et de vivre dans l’instant présent», a-t-elle confié.

À nouvelle vie, nouvelle coiffure: un adage qu’a fait sien la chanteuse. «La Max Cut (ndlr: sa coupe de cheveux, un côté coupé en carré court et l’autre laissé long, qu’elle arbore dans le clip barjo «Sweet but Psycho», voir ci-dessous) a lancé ma carrière et signifiait beaucoup pour moi, mais je désirais changer. Cela avait du sens pour marquer une nouvelle ère. J’ai teint mes cheveux en rouge, couleur de la confiance en soi, et me suis sentie comme une nouvelle personne», a expliqué Ava Max.