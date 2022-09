Romance: Leo DiCaprio aurait craqué pour une jeune Ukrainienne de 22 ans

Interrogée par une radio australienne vendredi dernier, Maria Beregova, 22 ans, n'a pas voulu confirmer l'information mais ne l'a pas infirmée non plus: «Je ne commente pas ce qui concerne ma vie privée», a-t-elle déclaré.

Quelques jours après la révélation de la rupture entre Leonardo DiCaprio et Camila Morrone, les tabloïds anglais s'enflamment: l'acteur américain aurait craqué pour une jeune Instagrammeuse ukrainienne qui vit à Londres. Et comme d'habitude, la jeune femme aurait moins de 25 ans. Interrogée par une radio australienne vendredi dernier, Maria Beregova, 22 ans, n'a pas voulu confirmer l'information mais ne l'a pas infirmée non plus: «Je ne commente pas ce qui concerne ma vie privée», a-t-elle déclaré.