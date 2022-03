Léo en isolement après une bagarre

On le savait prêt à démarrer au quart de tour, mais, cette fois-ci, le candidat de Secret Story est passé à l'acte. Et c'est FX qui en a fait les frais.

Dans la soirée, FX et Vanessa avaient tenté de raisonner. Léo et Emile vivent en effet une histoire clandestine, et les autres locataires leur reprochent leur manque de transparence sur le sujet.Sans doute cela aura-t-il mis Léo sur les nerfs. Et lorsque FX vient se coucher dans le même lit que lui, c'est l'étincelle. À deux reprises.