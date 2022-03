Léo est «manipulateur et pas facile au quotidien»

Alors que les choses semblent se calmer dans la Maison, le frère de Léo livre quelques éléments sur la personnalité du candidat exclu. Son avenir repose désormais sur ses colocataires.

Si Sacha ne comprend pas pourquoi son frère s’en est pris au «plus faible de la maison», il avoue que dans la vie, Léo est «stratège, manipulateur et bien pire» et qu’au quotidien, «c’est pas facile à vivre». Selon lui, celui qui sera peut-être un ex-candidat lors du prime de vendredi a pourtant parfaitement joué le rôle que la production voulait: «D’emblée on en a fait le vrai méchant des films américains avec le sourire dans le coin et jusqu’au bout manipulateur (…). Il leur a créé un buzz et un audimat incroyables et aujourd’hui on le lui reproche».