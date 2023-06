Xavier et Messi en 2018.

L'entraîneur de Barcelone Xavi a assuré jeudi que Lionel Messi était «enthousiaste» à l'idée d'un retour en Catalogne mais que «les circonstances ne se sont pas présentées» et qu'il ne voulait plus «ce type de pressions» lors de sa carrière.

«Nous avons beaucoup parlé» tous les deux de son possible retour au Barça et «tout le monde était enthousiaste, d'abord lui, puis moi et ensuite le club, mais les circonstances ne se sont pas présentées», a déclaré Xavi dans une interview sur la plateforme Twitch. «Souvent, nous ne nous mettons pas à la place de l'autre, nous manquons un peu d'empathie», a poursuivi l'entraîneur du FC Barcelone, en estimant qu'«être Leo» Messi «ne doit pas être facile».