Grande-Bretagne : Leona Lewis attend son premier enfant

La chanteuse est enceinte de plus de trois mois, a indiqué une source au Sun.

Elle devait annoncer officiellement son nouveau bonheur d'ici la fin du mois mais elle s'est fait couper l'herbe sous le pied par les tabloïds, comme c'est souvent le cas en Grande-Bretagne. La chanteuse Leona Lewis va devenir maman! Selon The Sun, qui cite une source proche de l'entourage, «Leona et Dennis (Jauch, son mari depuis 2019, ndlr) sont aux anges».

Depuis qu'elle a remporté X Factor en 2006, la jeune femme enchaîne les succès: elle a vendu plus de 35 millions de disques dans le monde, récolté sept Brit awards et trois Grammy Awards. Avec son premier succès, «Bleeding Love» (2007), elle a été notamment la première Britannique à accéder au sommet des charts américains depuis Kim Wilde et son «You Keep Me Hangin'On» (1987).