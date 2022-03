France : Léonard Trierweiler arrêté en état d'ébriété

Le fils de Valérie Trierweiler a été arrêté par la police pour avoir grillé un feu rouge. Il se trouvait sous l'emprise de stupéfiants et était alcoolisé.

Le jeune apprenti cuisinier aurait grillé un feu rouge. Il aurait été aussi contrôlé positif à l'éthylotest et au dépistage de stupéfiants. Le site Internet a précisé que le fils de Valérie et Denis Trierweiler a finalement été placé en garde à vue et qu'il a été déféré devant un magistrat du parquet de Paris, ce lundi dans la matinée.