Nouvelle idylle? : Leonardo DiCaprio aurait des vues sur Gigi Hadid

L’acteur et le top ont été aperçus ensemble, à New York, à plusieurs reprises. Ils apprendraient à se connaître.

Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid ne sortent pas (encore) ensemble.

Fin août 2022, People annonçait la fin de l’histoire d’amour entre Leonardo DiCaprio et Camila Morrone. Une semaine plus tard, le Daily Mail écrivait que l’acteur de 47 ans était en couple avec une jeune Instagrameuse . Il semblerait cependant que l’Américain soit déjà passé à autre chose.

Leonardo a en effet été vu à plusieurs reprises en compagnie de Gigi Hadid, dans les rues de New York, ces derniers temps. D’après plusieurs personnes qui se sont confiées à People, l’acteur et le top seraient en train d’apprendre à se connaître et Leo aurait «clairement des vues» sur Gigi.