Monarchie espagnole : Leonor, huit ans, la plus jeune princesse d'Europe

Cheveux blonds et grands yeux bleus aux allures de poupée, Leonor, petite-fille du roi d'Espagne, est sur le point, à huit ans, de devenir la plus jeune héritière directe du trône en Europe.

Avec l'abdication du roi Juan Carlos et le couronnement de son père, le prince Felipe, Leonor cessera d'être une «infante» pour devenir princesse des Asturies, et peut-être, un jour, reine d'Espagne. «À huit ans, l'infante Leonor est sur le point de devenir l'héritière la plus jeune d'Europe», explique Fermin J. Urbiola, auteur de plusieurs livres sur la famille royale. «Cette particularité revenait jusqu'alors à la fille aînée du roi Willem-Alexander des Pays-Bas, Catharina, âgée de 10 ans». Elle peut être aussi l'atout cœur d'une famille royale dont la popularité a été mise à mal par les scandales qui ont touché le roi Juan Carlos ainsi que sa fille cadette Cristina, inculpée dans une affaire de corruption.

«Chaque fois que les infantes Leonor et Sofia apparaissent en public, elles s'attirent l'affection des gens. Elles sont non seulement très jolies mais aussi, semble-t-il, très bien éduquées», affirme Jose Apezarena, auteur d'une biographie du prince Felipe. «Jusqu'à maintenant, ses parents l'ont délibérément protégée pour qu'elle n'apparaisse pas tous les jours dans la presse, mais c'est terminé». «Même s'ils vont continuer à réduire l'impact sur sa vie personnelle, elle va devenir héritière dans quelques jours et cela va changer sa vie», poursuit-il.

L'une des familles les plus glamour

Felipe et la future reine Letizia ont déjà savamment distillé, tout au long de leur enfance, quelques photos de Leonor et de sa sœur cadette Sofia, aujourd'hui âgée de sept ans. Quelques semaines avant l'abdication du roi, Leonor a fait sa première apparition officielle le 2 mai. Cardigan clair sur un jupe-short vert d'eau, elle se tenait debout, avec sa sœur, aux côtés de son père vêtu de son uniforme des forces aériennes, lors d'une cérémonie militaire. Le choix de la date n'était pas fortuit. Juan Carlos, 76 ans, avait déjà décidé d'abdiquer et cette apparition marquait les premiers pas officiels de la future héritière.

«Nous allons voir de plus en plus ces images et elles vont aider le nouveau roi à gagner l'affection des gens», assure Jose Apezarena. Felipe et Letizia ont réussi à échapper à la chute de popularité du roi, conservant toujours une image dorée, proche du conte de fées, véhiculée par les magazines people. Ancienne journaliste et roturière, Letizia, fine et jolie, ne cesse de faire la Une de ces journaux. La naissance de Leonor, le 31 octobre 2005, et de sa sœur, ont fait de cette famille l'une des plus «glamour» du monde princier.

Préparation militaire en vue

Sur le site de la Maison royale, Leonor, robe beige et nœud dans les cheveux, apparaît souriante, seule avec son père et son grand-père. «Leonor est une enfant très intelligente, très active mais calme. Elle reste très sereine face aux caméras», dit Jose Apezarena. Elle parle bien anglais, une langue que la reine Sofia, d'origine grecque, parle avec sa famille, et que Leonor a apprise avec une gouvernante anglaise et à son école privée très huppée de Santa Maria de los Rosales, dans l'ouest de Madrid.

Comme son père, elle devrait suivre plus tard une préparation militaire et faire, à ses 18 ans, allégeance au roi et à la Constitution. «Depuis un certain temps déjà, on lui a expliqué qui elle était, qui sont ses parents et grands-parents, et leur rôle dans le pays», dit Jose Apezarena. «Elle a entendu tout cela, mais elle est encore jeune», relève-t-il. Et a priori, le chemin est encore long avant qu'elle n'accède au trône. Son père devra déjà asseoir une monarchie contestée par une partie grandissante des Espagnols. Pour l'heure, la loi d'abdication du roi devrait être votée dans les jours à venir par les deux chambres du Parlement. Eleonor assistera alors à la presation de serment de son père aux alentours du 19 juin. Le nouveau roi Felipe VI transmettra ce jour-là à sa fille aînée ses titres de noblesse.