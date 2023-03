Espagne: Leonor, l’héritière du trône, va commencer sa formation militaire

La fille de l'actuel roi d'Espagne, Felipe VI, aura 18 ans en octobre et la famille royale a jugé qu'«elle doit recevoir une formation militaire, comme Sa Majesté le roi et comme il est d'usage dans d'autres monarchies parlementaires», a expliqué à la presse la ministre de la Défense, Margarita Robles, à l'issue du conseil des ministres.

La princesse Leonor, héritière du trône d’Espagne et future cheffe des armées, commencera en septembre sa formation militaire, qui durera trois ans, a annoncé, mardi, le gouvernement espagnol. La fille de l’actuel roi d’Espagne, Felipe VI, aura 18 ans en octobre, et la famille royale a jugé qu’«elle doit recevoir une formation militaire, comme Sa Majesté le roi et comme il est d’usage dans d’autres monarchies parlementaires», a expliqué la ministre de la Défense, Margarita Robles, à l’issue du Conseil des ministres.