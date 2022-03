Seconde Guerre mondiale : Léopold III a failli être échangé contre des nazis

La reine Wilhelmina des Pays-Bas a envisagé à la fin de la Seconde Guerre mondiale d'échanger des prisonniers nazis pour obtenir la libération du roi des Belges Léopold III.

Le quotidien néerlandais Trouw, à l'origine de l'affaire, base ses informations sur un recueil de journaux de guerre originaux du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Eelco Nicolaas van Kleffens, intitulé «Majesté, vous ne connaissez pas la vie réelle» et publié mardi. D'après l'ouvrage, la reine a demandé en mars 1945 à l'ancien ministre d'évaluer via le Vatican s'il était possible d'échanger des nazis de haut rang contre le roi Léopold III et sa famille, emprisonnés par les Allemands en Autriche.