Au Luxembourg: Le plein de diesel nettement moins cher dès mercredi

C'est une info qui va ravir tous les automobilistes et c'est assez rare pour être signalé. À partir de mardi, TOUS les prix des carburants vont baisser. La plus grosse diminution sera pour le litre de diesel, vendu 8,8 centimes de moins. Le sans plomb 95 coûtera lui 8,3 centimes de moins et le sans plomb 98 sera venu 5,3 centimes moins cher.