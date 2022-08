Au Luxembourg: Le prix de l'essence va à nouveau nettement baisser dès ce samedi

Bonne nouvelle pour les automobilistes qui roulent à l'essence! Les prix du sans plomb 95 et du sans plomb 98 vont baisser, dès ce samedi, dans toutes les stations-services du Luxembourg. Cette nouvelle baisse, la troisième de la semaine, sera non négligeable: -3,3 centimes/litre pour le SP 95 et -5,5 centimes/litre pour le SP 98.