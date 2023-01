Show le 13 février : Leprous, Kalandra et Monuments à la Rockhal

Si la lumière au bout du tunnel pouvait être convertie en son, vous pouvez parier que cela ressemblerait exactement à Leprous. Au cours des deux dernières décennies, les non-conformistes norvégiens ont produit certaines des musiques les plus profondes et les plus gratifiantes imaginables, évoluant régulièrement depuis leurs débuts en tant qu'explorateurs exubérants de prog metal, jusqu'à leur statut actuel de l'un des groupes les plus uniques et les plus fascinants de la musique lourde moderne.

En 2019, Leprous a publié Pitfalls, leur sixième album studio et le lot de chansons le plus personnel que Solberg ait jamais écrit. Détaillant les batailles du multi-instrumentiste avec la dépression et l'anxiété, il a été universellement salué comme un sommet de carrière. Avec de vastes plans de tournée gâchés par une pandémie mondiale inattendue, les Norvégiens n'ont pas pu conclure leurs plans pour Pitfalls, mais la bonne nouvelle est que le temps n'a pas été perdu lors du verrouillage de l'année dernière. Reconstitué dans trois studios différents, le septième album de Leprous, Aphelion, est une autre réalisation artistique monumentale, et le disque le plus surprenant et le plus dynamique qu'ils aient jamais réalisé.