Violences: L’Equateur va procéder à un recensement dans ses prisons

Violences : L’Équateur va procéder à un recensement dans ses prisons

Depuis février 2021, l’Équateur a connu sept massacres entre prisonniers, qui ont fait plus de 400 morts dans des prisons surpeuplées.

L’opération permettra de mettre à jour les informations sur les détenus afin «d’améliorer leurs conditions de vie et pour une meilleure administration» des centres de détention. Pour le SNAI, «il est fondamental» de disposer de statistiques fiables sur les établissements pénitentiaires afin de mieux définir les «politiques publiques et stratégies» pour garantir notamment «une meilleure réhabilitation et réinsertion sociale» des détenus.