L'équipe de basket remporte le tournoi face à Malte

L'or au bout du suspense pour l'équipe masculine de basketball! Malgré une frayeur en début de dernier quart-temps, quand les Maltais ont rattrapé leur retard et brièvement pris l'avantage à cinq minutes du terme, le Luxembourg a assuré la victoire face au pays hôte (78-69), dans une salle surchauffée et devant de nombreux supporters luxembourgeois.

«C'est une aventure incroyable, exulte Xavier-Robert François. Ken (Diederich, le sélectionneur) a super bien préparé l'équipe, il a fait un super travail ces dernières années. On est enfin récompensés de notre travail. On s'en souviendra et ça nous unira toute notre vie. C'était une ambiance exceptionnelle et ça restera un des meilleurs souvenirs de notre vie, ça c'est sûr.»