Etats-Unis – L’équipe de Biden a envoyé promener Harris, en colère contre «Vogue»

États-Unis : L’équipe de Biden a envoyé promener Harris, en colère contre «Vogue»

La vice-présidente n’a pas apprécié le choix de sa photo figurant en une du magazine en février 2021. Anna Wintour n’a pas bronché, les conseillers du président non plus.

Les tensions entre les cabinets de Joe Biden et de Kamala Harris se faisaient déjà sentir avant même l’investiture des deux démocrates. Et ces frictions n’étaient pas seulement liées à certains gros dossiers comme la crise à la frontière mexicaine. Comme l’expliquent deux journalistes du New York Times dans leur livre intitulé «Ça ne passera pas: Trump, Biden et la bataille pour l’avenir de l’Amérique», le numéro de Vogue de février 2021 a provoqué certains remous entre les deux équipes.