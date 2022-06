Tourisme à la pompe: L‘ère du plein d’essence au Luxembourg est-elle révolue?

Faire son plein au Luxembourg, un vieux réflexe bientôt dépassé? Si, chez nos voisins aussi, la guerre en Ukraine fait faire le yoyo aux prix des carburants, au Luxembourg, historiquement attractif dans le secteur, c’est une révolution. Entre taxe C02 et guerre en Ukraine, et malgré la remise de 7,5 cents au litre accordée par l’État, prendre 50 litres de diesel coûtait jeudi 25 euros de plus qu’au 30 décembre dernier. Une différence qui grimpe à 27 euros pour le SP 95 et à 35 euros pour le SP98.