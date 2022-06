Foot/Ligue des Nations: L’erreur qui fait tâche pour Dirk Carlson

Jusqu’à sa perte de balle qui amène le deuxième but turc samedi, sa fenêtre internationale avait été impeccable. Systématiquement aligné dans l’axe de la défense avec Maxime Chanot, Dirk Carlson a montré ses progrès à ce poste lors des victoires en Lituanie (0-2) et aux Îles Féroé (0-1), ainsi que pendant 75 minutes contre la Turquie (0-2). Costaud dans les duels et inspiré dans ses relances, celui que l’on avait longtemps eu l’habitude de voir comme latéral gauche a été l’une des satisfactions de ce mois de juin.

«Je trouve que j’ai fait des matches solides, estime-t-il. J’ai essayé de faire le moins de fautes possible. On prend deux fois zéro but, et en tant que défenseur central, ça veut dire que tu fais du bon boulot». Lors des deux succès en déplacement, le but gardé par Anthony Morris a en effet rarement été en danger.