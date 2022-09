Océan Pacifique : L’éruption d’un volcan fait apparaître une nouvelle île

De la lave, de la vapeur et des cendres… le samedi 10 septembre dernier, une éruption sous-marine a fait apparaître une nouvelle île. Ce phénomène géologique s’est produit dans l’océan Pacifique Sud, plus précisément au centre des îles Tonga. Une région qui enregistre la plus forte densité de volcans sous-marins du monde, selon un communiqué de l’Observatoire de la Terre de la NASA relayé par CNN.