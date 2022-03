Hélicoptère disparu au Pérou : Les 14 passagers retrouvés morts

Les secouristes de la police ont retrouvé samedi l'hélicoptère privé disparu mercredi dans la cordillère des Andes avec 14 personnes à son bord dont onze étrangers. Il n'y a aucun survivant.

L'appareil, qui appartient à la compagnie HeliCusco, avait disparu dans la zone de Hualla Hualla qui se trouve à quelque 4 725 mètres d'altitude, et est distante d'environ 140 km de la ville touristique de Cuzco.

«Nous nous acheminons vers les lieux de l'accident, là où se trouvent l'hélicoptère et les cadavres» dans une zone située à près de 5 000 mètres d'altitude, a déclaré le procureur César Guevara. Huit Sud-Coréens, des ingénieurs et des responsables de compagnies qui sont chargés d'un projet hydroélectrique près de Puno (sud), se trouvaient parmi les passagers. L'hélicoptère avait également à son bord un Tchèque, un Suédois et un Néerlandais.