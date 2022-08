Accord au Luxembourg: Les 200 emplois sauvés chez Guardian

Le plan prévoit «la construction d’un four de nouvelle technologie, donc la pérennisation du site», détaille Alain Rolling. Avec un équipement «d’une durée de vie d’une vingtaine d’années», il estime que les salariés disposent de garanties. Guardian avait décidé en 2020 de ne pas remplacer le four de Dudelange, en fin de vie, et l’avenir de celui de Bascharage était menacé. Depuis, la situation sociale était «conflictuelle», «avec des menaces de licenciements et de grève», rappelle Alain Rolling, qui se réjouit du changement de ton.