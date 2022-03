Tennis : Les 21 sacres de Rafael Nadal en 21 photos

L’Espagnol a remporté son 21e Grand Chelem dimanche. Depuis son premier Roland Garros en 2005 à cet Open d’Australie en 2022, l’Espagnol a passablement grandi. Retour en images.

Du petit jeune qui remporte son premier Roland-Garros en battant Mariano Puerta en finale, en 2005, au joueur le plus titré de l'histoire du tennis masculin, Rafael Nadal a bien grandi. Le Majorquin a remporté dimanche à Melbourne sont 21e tournoi du Grand Chelem, au terme d'un match extraordinaire, véritable sommet du jeu.

Pour gravir les échelons de l'histoire du tennis, Nadal a remporté 13 Roland-Garros, record absolu, mais aussi deux Wimbledon, battant notamment Roger Federer dans son jardin londonien en 2008, lors d'une finale magistrale. Le palmarès exceptionnel de l'Espagnol est complété par quatre US Open et deux open d'Australie. Il faut y ajouter deux médailles d'or olympiques, 36 sacres en Master 1000 et quatre trophées en Coupe Davis.