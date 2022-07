Euromillions : Les 230 millions sont tombés... en Grande-Bretagne

Du jamais vu: un Britannique devient le plus gros gagnant Euromillions de tous les temps, après le tirage de mardi soir qui mettait en jeu la plus grosse cagnotte de l'histoire du jeu.

43 millions de grilles ont été validées mais une seule était gagnante. Un homme a coché les cinq bons numéros (6 – 23 – 27 – 40 – 41) et les deux bonnes étoiles (2-12) et le voilà catapulté dans un autre monde: un Britannique a décroché le superjackpot de l'Euromillions mardi soir. Une somme encore jamais mise en jeu.

À noter que cinq personnes (dont trois Français et un Belge) ont trouvé les cinq bons numéros et une bonne étoile et empochent chacun 4 413 400 euros. Au total, 33 joueurs sont par ailleurs devenus millionnaires.