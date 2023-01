Temps de travail: Les 36 heures inscrites dans la loi? Le Luxembourg divisé

Lors de ses vœux adressés à la presse ce jeudi, le Premier ministre Xavier Bettel ironisait sur «sa semaine de 35 heures» accomplie en deux jours, tel un pied de nez à un débat qui anime actuellement la classe politique et économique du Luxembourg. Dans une année électorale chargée avec en point d'orgue les élections législatives en octobre, le débat sur la baisse du temps de travail, porté par le ministre LSAP George Engel, se dessine d'ores et déjà comme un enjeu politique majeur.

Parmi les défenseurs d'une réduction de la durée de travail hebdomadaire, le député socialiste Dan Kersch la considère «avant tout comme un sujet sociétal» avec en filigrane l'attractivité du Luxembourg, «pays dans lequel on travaille le plus en comparaison à nos voisins». L'ancien ministre du Travail plaide «pour un modèle de 36 heures (NDLR: contre 40 actuellement), voire une semaine de quatre jours». Une manière de répondre à «un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle», mais également d'offrir des perspectives aux travailleurs «qui ne peuvent pas s'attendre à beaucoup d'augmentation de salaires dans les années à venir».