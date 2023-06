Mobilité au Luxembourg: Les 405 places du P+R de Mersch accessibles dès ce jeudi

Les 405 places sont réparties sur cinq niveaux de ce parking de 6 900m², qui aura coûté quelque 18,5 millions d'euros. Elles seront accessibles 24/24h et 7/7j. Dix de ces emplacements seront des places réservées aux véhicules FLEX, dix autres seront équipés de bornes de recharge pour véhicules électriques et onze pour les personnes à mobilité réduite.

L'application «P+R CFL» disponible aussi à Mersch

Avec ce nouveau P+R, la société de chemins de fer continue le déploiement de son application «P+R CFL». Lancée à Rodange en avril dernier, elle permet aux utilisateurs de connaître le taux d'occupation du parking en temps réel, d'entrer et sortir du parking sans contact grâce à la lecture automatique des plaques ou encore de bénéficier de la gratuité du parking durant 24 heures si son utilisation est combinée avec l'usage du train, du bus, du vélo ou de la marche dans un rayon de plus de 1,5km du P+R. L'app permet aussi de payer son stationnement et d'en conserver un historique complet.