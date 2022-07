Au Luxembourg: Les 45-49 ans sont les plus touchés par les nouveaux cas de Covid

Cinq personnes sont décédées en lien avec le Covid, entre le 4 et le 10 juillet au Luxembourg, confirme jeudi le ministère de la Santé. La tendance qui évoquait une nouvelle vague de la pandémie, observée la semaine précédente , s'est confirmée puisque le nombre de nouveaux cas sur la semaine est sensiblement le même, en l'occurrence 5 616. Et un total de 14 293 tests PCR ont été effectués, revenant à dire qu'un sur trois environ était positif ces derniers jours. Le taux d'incidence, lui, se fixe à 870 cas pour 100 000 habitants sur sept jours, les 45-49 ans étant les plus touchés.

28 patients ont été hospitalisés sur cette période, avec une moyenne d'âge de 58 ans, mais plus aucune personne n'est prise en charge en soins intensifs, précise le ministère. Sur le plan de la vaccination, 512 personnes déjà complètement vaccinées ont reçu une dose complémentaire, et 1 334 ont même reçu une deuxième dose complémentaire. «78,8% de la population vaccinable, de 5 ans et plus, présente un schéma vaccinal complet», note le rapport.