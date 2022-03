Les 555 suppressions de postes qui ne passent pas

Le groupe

Total a fait un tollé en annonçant 555 postes supprimés en pleine crise alors qu'il fait

de gros bénéfices.

Peut-on réduire ses effectifs quand on a fait 14 milliards d'euros de bénéfices et que le chômage augmente en flèche? Non, à en croire les vives réactions qui ont suivi l'annonce de Total de supprimer 555 postes en France, dont 64 à Carling en Moselle mais surtout 268 sur le site de Gonfreville près du port du Havre. Il y aura «zéro licenciement», s'est défendu hier le groupe pétrolier qui veut «réorganiser» son activité de raffinage.