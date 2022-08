Maltraitance animale : Les abattoirs espagnols devront installer des caméras.

L’Espagne veut ainsi «assurer le bien-être des animaux durant leur passage dans les abattoirs» et améliorer la «sécurité alimentaire pour les consommateurs».

La mesure a été approuvée lors du Conseil des ministres de mardi – le premier après les vacances d’été –, sous forme d’un décret-loi, ce qui aura pour effet d’accélérer sa présentation au Parlement et son approbation par celui-ci. «Cette règle place l’Espagne à la pointe dans ce domaine en Europe et, en plus d’assurer le bien-être des animaux durant leur passage dans les abattoirs, elle améliore également les garanties de sécurité alimentaire pour les consommateurs», s’est félicité le ministre de la Consommation, Alberto Garzón.