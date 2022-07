Miel recherché: Les abeilles sans dard, un trésor encore peu connu

Luiz Lustosa soulève le couvercle d'une boîte en bois et, instantanément, des milliers d'abeilles sortent de petits cratères de cire et forment autour de lui un nuage bourdonnant. «C'est merveilleux!», dit ce fonctionnaire de 66 ans qui consacre son temps libre à son élevage d'abeilles natives, dont le miel est de plus en plus recherché dans la cuisine gastronomique, mais aussi dans l'industrie pharmaceutique ou les cosmétiques. M. Lustosa ne porte qu'une chemise à manches longues, un jean et un chapeau avec un voile pour protéger son visage. Car les abeilles natives («méliponides») sont dépourvues de dard, et cohabitent sans problème avec l'homme.

Un miel plus sain mais beaucoup plus onéreux

Mais ce miel connu depuis longtemps des tribus indigènes et considéré comme plus pur et plus sain (il a un faible indice glycémique et les abeilles ne se nourrissent que de fleurs et de fruits) commence aussi à intéresser le secteur de la gastronomie. Le miel de ces abeilles est plus coûteux et recherché que celui des abeilles avec dard, qui produisent jusqu'à 30 fois plus. Quand un kilo de miel d'abeille africaine (avec dard) se vend près de six euros, celui d'une abeille native s'échange à presque 55 euros.